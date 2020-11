In Nederland en andere westerse culturen doen we het misschien niet veel, met onze handen eten. Toch is er wel degelijk bewijs dat het meer voldoening geeft. Kom maar door dus met die pizza!

Tijdens het ontbijt, lunch en diner is het niet meer dan gebruikelijk om met een mes, vork en lepel te eten. We eten vrijwel allemaal volgens de welbekende tafelmanieren. Dat betekent dat je je handen schoonhoudt. Toch blijkt dit niet altijd voor de beste smaakbeleving te zorgen. Waarom het eten met onze handen meer voldoening geeft? Het zit zo:

Extra smaakbeleving

Uit een onderzoek dat is gepubliceerd in The Journal of Retailing blijkt dat eten met je handen voor meer smaakbeleving zorgt. Met je vingertoppen je eten vastpakken, betekent dat je je tastzin gebruikt. Dat zorgt voor een compleet andere ervaring dan wanneer je eet met bestek. Je bent je dan namelijk bewust van het eten, de textuur en het gewicht- je voelt letterlijk je eten voordat het in je mond gaat.

Een oude vedische wijsheid is dan ook: ‘Eating food with your hands feeds not only the body but also the mind and the spirit.’ Wat grofweg betekent dat het eten met je handen niet alleen je lichaam voedt, maar ook je brein en geest.

Bewuster

Wetenschapper Madzharov deed tijdens het onderzoek nog een andere interessante ontdekking. Zo lijkt het erop dat wanneer je met bestek eet, je meer consumeert. Als je met bestek eet, kun je minder nauwkeurig inschatten wat je nodig hebt om je honger te stillen dan wanneer je dat met je handen doet. Als je eten met je vingers opschept, eet je minder snel teveel, misschien ook omdat je kleinere happen neemt. Let wel op: dit geldt met name voor gezond eten, bij chips en friet is het snel een ander verhaal.

Met handen eten

Naast dat je meer geniet van het eten wanneer je met je handen eet, kan het ook veel over je persoonlijkheid zeggen. Ben jij iemand die niet lang hoeft na te denken voor je je vingers in eten steekt? Dan kan dat betekenen dat je iemand bent die vernieuwend is. Of als jij degene bent die de restjes van het bord aflikt, kan dit erop wijzen dat je avontuurlijker bent dan de meeste anderen.

Gewoon leuk

Last but not least; met je handen eten is soms ook gewoon heel leuk. Zeg eens eerlijk: wie eet nou niet de laatste hagelslagrestjes met z’n vingers van het bord of een lekker kipkluifje uit het vuistje? Het is een manier om een gewone maaltijd een creatieve twist te geven. Bevalt het? Probeer het dan eens wat vaker! Enjoy!

Bron: WomensHealth. Beeld: iStock.