Handig: zó kun je een romige pasta stukken gezonder maken

Als je een beetje een romige pasta wil maken (denk aan pasta alfredo) dan ontkom je er eigenlijk niet aan om ingrediënten als kaas, boter of kookroom te gebruiken. Hartstikke lekker natuurlijk, maar heel gezond is het niet. Gelukkig is er een manier waarop je een romige pasta stukken gezonder kunt maken.

En wij kunnen je deze handige tip niet onthouden!

Gezonde romige pasta

Pasta alfredo (ook wel bekend als fettucine Alfredo) is een pasta die bestaat uit drie simpele ingrediënten, namelijk fettucine, boter en Parmezaanse kaas. Voor mensen die van romige pasta’s houden is deze pasta een echte aanrader, maar heel gezond is ‘ie dus niet. Op sociale media zien we echter steeds vaker een gezonde variant van de fettucine alfredo voorbij komen, namelijk de cauliflower alfredo. Bij dit recept is de boter en Parmezaanse kaas vervangen door een heerlijke romige saus op basis van bloemkool. Klinkt niet verkeerd, toch?

Zó ga je te werk

Om deze saus zelf te maken ga je als volgt te werk: eerst kook je de bloemkoolroosjes in zacht kokend water (of bouillon naar keuze) en vervolgens pureer je deze met (plantaardige) melk, wat knoflook, zout en peper. Meng deze romige saus met de pasta en je hebt een heerlijke cauliflower alfredo! In de video hieronder kun je zien hoe de bekende chefkok Jamie Oliver een cauliflower alfredo maakt:

Bron: YouTube. Beeld: Getty