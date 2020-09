Niets vervelender dan wanneer je net zo’n zin hebt in een boterham met pindakaas en je dat laatste beetje net niet meer uit de pot krijgt. Daar heeft het internet gelukkig ook een oplossing voor gevonden.

Ook al is het maar een klein beetje, het is toch zonde om dat restje pindakaas dat nog in de pot zit gewoon weg te gooien. Helemaal omdat het eigenlijk heel simpel is om dat er ook nog uit te krijgen.

Pindakaas pot leegmaken

Een handige lifehack die gedeeld is op TikTok gaat inmiddels het hele internet over. In dit korte filmpje is te zien hoe je met een simpel trucje een pot pindakaas helemaal leeg krijgt en daar heb je helemaal geen (keuken)gereedschap voor nodig. Wat je moet doen: draai de pot een paar keer goed hard rond op de grond of het aanrecht. Zorg wel dat de deksel goed op de pot zit, anders kan er olie uitlopen. Wanneer je de pot na een paar keer opent, is alle pindakaas naar boven gekomen en kun je het makkelijk uit de pot halen:

Bron: Tiktok. Beeld: iStock

