Dit zijn de lekkerste hapjes uit de airfryer voor oudejaarsavond

2020 stond in het teken van de coronacrisis. Van ziekte en verlies. Van lockdowns en thuiswerken. Veel mensen noemen 2020 dan ook het ‘slechtste jaar ooit’. Maar voor Lonneke (35) was 2020 een topjaar: zij kwam van haar migraine af.

Lonneke (35): “Sinds mijn 6e heb ik last van migraine. Minstens twee keer per week lag ik op bed met bonkende hoofdpijn en een teiltje om in over te geven. Het werd zelfs zo erg dat ik moest stoppen met lesgeven, mijn hobby vaarwel moest zeggen en mijn sociale leven op een laag pitje moest zetten. Bijna alle behandelingen heb ik geprobeerd, maar zonder resultaat Totdat ik stuitte op een nieuwe behandelmethode.”

Migraine

“Migraine heeft altijd invloed op mijn leven gehad. Te veel inspanning zorgde ervoor dat ik met stekende hoofdpijn in bed belandde. Als ik een avondje uit ging, was ik dagenlang geradbraakt. Mijn hobby, zingen in een bandje, ging niet samen met mijn migraine. En toen ik na mijn studie ging werken als muziekdocente, moest ik ook concluderen dat dat te zwaar was. Vanwege mijn klachten, kon ik niet vaak naar afspraken of verjaardagen. Ik bleef bewust kinderloos. Ik miste best veel. Het is zeker niet zo dat mijn leven niet leuk was. Ik deed regelmatig leuke dingen en vond zelfs heel leuk werk, waarbij ik mijn eigen uren kon indelen. Maar toch werd ik beperkt door de migraine.”