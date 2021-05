Oeps! We bewaren havermout al jaren verkeerd (en zo moet het wél)

Als je je ooit hebt geschoren, weet je dat scheerbultjes vrijwel onvermijdelijk zijn. Er zijn een paar eenvoudige stappen die kunnen helpen deze vervelende bultjes te voorkomen.

Scheerbultjes ontstaan door haartjes die na het scheren groeien, omkrullen en terug in je huid prikken. Die haartjes zijn dikwijls maar een millimeter lang, toch vangen ze snel bacteriën op. Als die in je huid dringen, ontstaat er een soort ontsteking waardoor de rode bultjes opduiken. Het is niet echt een infectie, maar de huid kan wel opzwellen en rood worden.

Als je grof, dik en krullend haar hebt, heb je meer kans op scheerbultjes. Maar dat betekent niet dat je deze bultjes niet kunt voorkomen. Een oplossing is om het haar te (laten) verwijderen met laserontharing. Er groeit dan geen haar meer terug, waardoor je ook geen bultjes meer hebt. Verder kun je natuurlijk stoppen met scheren en het haar gewoon laten groeien.

Tips voor de perfecte scheerbeurt

Mocht je je toch willen scheren, dan is het ten eerste belangrijk om je huid regelmatig te exfoliëren. Je verwijdert dan de dode huidcellen, waardoor er tijdens het scheren minder obstakels zijn en de kans op irritaties kleiner is. Verder is slim om vochtinbrengende scheerschuim of -gel te gebruiken. Het scheermesjes glijdt dan met minder wrijving over je huid, waardoor de kans op irritaties kleiner is.

Niet te veel mesjes

Daarna moet je goed naar de haargroei kijken. Scheer nooit tegen de richting in. Verder is het advies om een scheermesje te kopen met minimale mesjes. Hoe meer mesjes, hoe groter het risico op scheerbultjes. Meerdere mesjes zorgen voor stoppeltjes in plaats van een gladde huid. Enkele mesjes zijn minder gevoelig voor je huid en veroorzaken daardoor minder bultjes.

