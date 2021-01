Wil je jezelf verwennen, maar heb je geen zin om uren in de keuken te staan? Ga dan voor deze lekkere hazelnoot-chocolade mug cake. Je maakt hem binnen een paar minuten. Makkelijker kan haast niet!

Het voordeel van een mug cake is dat je hem in een mok maakt. Hij is dus helemaal voor jou alleen. Bovendien ook nog eens razendsnel klaar. Dat wordt smullen!

Ingrediënten

Grote kans dat je hier niet eens voor naar de supermarkt hoeft, want waarschijnlijk heb je alle ingrediënten al in huis. Voor twee mug cakes heb je nodig:

300 gram chocolade-hazelnootpasta

2 grote eieren

30 gram bloem

Zo maak je ze

1. Klop in een middelgrote mengkom 225 gram chocolade-hazelnootpasta en de eieren door elkaar. Zorg dat het een luchtig beslag is. Spatel daarna de bloem erdoor.

2. Verdeel het mengsel gelijkmatig over twee grote mokken en zet ze in de magnetron. Verwarm de mug cakes gedurende twee minuten op 800 Watt. Het verschilt per magnetron hoelang de cake nodig heeft om gaar te worden. Door met een prikker in je cake te prikken kun je zien of-ie gaar is. Als de prikker er droog en schoon uitkomt is hij goed.

3. Laat de mug cakes ongeveer vijf minuten afkoelen. Voeg er dan nog wat chocolade-hazelnootpasta aan toe en geniet!

Bij een mug cake is het belangrijk dat je hem meteen nuttigt. Hij is namelijk het lekkerst als hij net uit de magnetron komt en nog lekker warm is. Bij het afkoelen droogt hij uit en is hij lang niet zo lekker meer.

