Weekendrecept: heerlijk kaneelbreekbrood om van te smullen

Een weekendrecept om te maken met de kinderen, met vriendinnen of alleen. Kaneelbreekbood is heerlijk als ontbijt, tussendoortje of dessert. Dat wordt smullen!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 ml melk

60 g boter

½ tl kaneel

100 g fijne suiker

11 g instant gist

500 g bloem

1 ei

Voor het suikermengsel:

125 g boter

100 g bruine kandijsuiker

Hoe maak je het?

Verwarm de melk met de boter, de kaneel en de suiker in een pannetje tot de boter gesmolten is. Meng de gist met de bloem. Maak er een kuiltje in en breek er het ei in. Schenk er de warme melk bij en meng er geleidelijk de bloem door tot er een deeg ontstaat. Kneed 10 minuten stevig tot een elastisch deeg. Vorm tot een deegbal en laat afgedekt op een warme plaats een paar minuten rijzen. Verdeel het deeg in porties en maak er balletjes (diameter 6 cm) van. Smelt voor het suikermengsel de boter in een pannetje en voeg er de kandijsuiker bij, laat de suiker smelten en roer om. Vet een springvorm goed in met boter en bestuif met bloem. Wentel alle balletjes in het suikermengsel en leg ze in de vorm. Leg de vorm niet te vol. Laat afgedekt nog 40 minuten rijzen. Bak het brood eerst 10 minuten op 210°C en daarna nog 30 minuten op 180°C. Laat nadien 10 minuten afkoelen in de vorm en daarna verder op een rooster. Meer lekkere recepten en handige keukentips? Like Libelle Lekker Nederland op Facebook en schrijf je in voor de Libelle Lekker nieuwsbrief!

BEKIJK OOK: Deze tosti voor zoetekauwen móet je echt proberen.

Bron: Libelle-lekker.be. Beeld: iStock