Zin in iets zoets? Zó kun je een heerlijke appeltaart-tosti maken

Niets is zo lekker als een zelfgemaakte appeltaart. Helaas kost het best wel wat moeite om er eentje te bakken en laten we eerlijk zijn: daar heb je gewoon niet altijd even veel zin in. Gelukkig kun je op een veel makkelijkere manier de smaak van verse appeltaart krijgen zonder daadwerkelijk een taart te bakken!

Wat dacht je namelijk van een heerlijke appeltaart-tosti?

Benodigdheden

Deze tosti is heerlijk als ontbijt, lunch of tussendoortje en smaakt bijna net zo lekker als een verse appeltaart. Voor de appeltaart-tosti heb je de volgende ingrediënten nodig: