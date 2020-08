Déze heerlijke bagels maak je met maar 3 ingrediënten

Als ontbijt, lunch of avondeten: bagels kunnen áltijd. Je kunt ze met van alles beleggen, waardoor je kunt blijven variëren. Wist je dat je bagels heel makkelijk zelf kunt maken met maar 3 ingrediënten?

Het enige wat je boodschappenlijstje hebt staan voor 4 bagels is 160 gram zelfrijzend bakmeel, 250 gram Griekse yoghurt en een ei.

Gat in bagel

Heb je je weleens afgevraagd waarom een bagel, net als een donut, een gat in het midden heeft? Daar is eigenlijk een hele logische verklaring voor. Marktkoopmannen boorden vroeger in ieder broodje een gat, om ze makkelijker te kunnen presenteren. Ze regen de bagels vervolgens aan touwen of aan stokken. Zo konden ze de bagels ook aan de gevels van hun winkels hangen. Handig, toch? Tegenwoordig is het gat vrij nutteloos, maar het ziet er natuurlijk wel leuk uit. Híer lees je nog meer feitjes over bagels.