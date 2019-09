Heftig: we eten gemiddeld 25 suikerklontjes per dag

Deze week is het de Week van het Hart. Dit jaar draait die om de strijd tegen suiker. Die is ontzettend nodig, want gemiddeld eten we met z’n allen nog steeds veel te veel suiker. Wij geven je tips om je suikerinname te minderen.

Gemiddeld eten we 100 gram suiker per dag. 1 suikerklontje bevat 4 gram suiker, dus dit staat gelijk aan 25 klontjes. Dit komt neer op ongeveer 400 calorieën. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden we onze inname moeten verlagen tot 25 gram per dag. Volgens de WHO eet 60% van de volwassenen en 90% van de kinderen te veel suiker.

Gevaar

Voedingsexpert Patrick Mullie legt aan HLN uit hoe schadelijk dit is: “Uit tal van studies blijkt dat kinderen op steeds jongere leeftijd tandbederf krijgen door te veel suikers te eten en te drinken. Een ander gevolg is overgewicht.” Als je overgewicht hebt door te veel suikerinname, wordt de kans op diabetes type 2 groter. Op dit moment hebben ruim 1,2 miljoen Nederlanders diabetes en daar komen er elke week 1200 bij.