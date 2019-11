Hekel aan groenten? Het zit waarschijnlijk in je genen

Boerenkool, spruitjes of broccoli: ook al zijn ze nog zo gezond, er zijn genoeg mensen die er een hekel aan hebben. Blijkbaar kun je daar zelf helemaal niets aan doen.

Er is namelijk een grote kans dat je je genen de schuld kunt geven.

Smaak

Uit onderzoek van de American Heart Association blijkt dat de afkeer van sommige mensen tegen de smaak van groene bladgroenten te wijten valt aan een specifiek gen. “Je genen beïnvloeden de manier waarop je proeft, en smaak is een belangrijke factor bij de voedselkeuze”, zei Jennifer L. Smith, hoogleraar aan de University of Kentucky School of Medicine in Lexington en auteur van het onderzoek.

Bitter

Maar de een erft andere smaakgenen dan de ander. Deze genen kunnen je smaakpupillen op verschillende manieren beïnvloeden. Mensen met 2 exemplaren van de variant genaamd AVI zijn bijvoorbeeld niet gevoelig voor bittere smaken, terwijl mensen met 1 exemplaar van AVI en 1 exemplaar genaamd PAV kunnen de bittere smaak goed waarnemen. Mensen met 2 exemplaren van PAV kunnen de bittere smaak echt niet aan.

Vies

Wanneer je tot de laatste categorie behoort en je dus niet van bitter houdt, is de kans groot dat je geen fan bent van broccoli, spruitjes en kool. Ook kunnen zij negatief reageren op donkere chocolade, koffie en bier. Door de genen die je hebt, proeven bepaalde soorten groenten overdreven bitter. Logisch dat je ze dan niet zo lekker vindt. Maar vergeet niet: lang niet alle groenten smaken bitter, dus er zit vast wel wat gezonds bij dat je wél lust. En anders heb je altijd nog fruit natuurlijk.

Groente en fruit zijn belangrijk voor je. Zoveel moet je ervan eten om genoeg vitamine C binnen te krijgen:

