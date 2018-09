Een droom die uitkomt: je kunt binnenkort een hele zak Cornetto-puntjes eten

Heerlijk zo’n Cornetto, zelfs als het stiekem al een beetje herfst is. En natuurlijk eet je het ijsje altijd voor die beloning in het hoorntje.

Want, eerlijk: dat puntje van koek en chocolade, dat is het lekkerste deel van het ijsje.

Nou, binnenkort kun je een hele zak kopen met alleen maar Cornetto-puntjes erin. Ze heten Muddy Bites. Wanneer ze precies in Nederland te koop zijn is nog niet bekend, maar het product is nu al een hit. Je kunt namelijk al inschrijven voor een wachtlijst, en dan krijg je gelijk 30% korting op je bestelling.

Bron: Flair België. Beeld: iStock