Tijden veranderen: Hema komt met een nieuwe smaak rookworst

Als je aan de Hema denkt, dan denk je al gauw aan tompouces. En natuurlijk rookworsten.

Maar na 90 jaar de lekkerste rookworsten van het land verkopen is het tóch tijd voor verandering.

Voor eventjes te krijgen

Hema introduceert daarom de nieuwe rookworst-variant. Het is tijd voor wat variatie, moeten ze gedacht hebben bij het hoofdkantoor. Er wordt namelijk binnenkort een pittige, spicy rookworst verkocht in de winkelketen. Het wordt een limited-edition – dus de worsten zijn niet altijd te koop.

Zet maar in de agenda

Er zitten meer kruiden in dan in een gewone rookworst van de Hema en dat maakt ‘m lekker smaakvol. De kwaliteit van de worst en de knapperige korst blijven natuurlijk hetzelfde. Loopt het water je al in de mond? De pittige rookworst kost €2,25 per stuk en is nu te krijgen, nog tot en met 5 november. Daarna kun je je slag slaan tussen 20 november en 3 december en 19 februari tot en met 3 maart.

