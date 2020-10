Hi herfst! 10x de lekkerste gerechten en baksels met kaneel

Als er één smaak is die perfect past bij de herfst, dan is het wel de smaak van kaneel. En dan hebben we het nog niet eens over de geur gehad…

Zin om een overheerlijk baksel met kaneel te maken? Of om vanavond een snufje kaneel door je gerecht heen te doen? Wij hebben de 10 lekkerste recepten met kaneel voor je op een rij gezet.

Overheerlijke appel-kaneelmuffins

Met deze appel-kaneelmuffins laat je je huis naar herfst ruiken. Heerlijk bij de koffie en thee. Bakken en proeven maar, dus!