Dit is waarom we een scheutje hete saus in onze koffie moeten gieten

Grote kans dat je, aangezien je op dit artikel hebt geklikt, een tekort aan slaap hebt. Heel vervelend en helaas hebben veel vrouwen er last van.

Of je nu lastig inslaapt, elke nacht op hetzelfde tijdstip wakker wordt of simpelweg uren ligt te woelen: weinig slaap is hartstikke ongezond. Voor iedereen die droomt van zalige, lange nachten: wij vonden deze vijf slaaptips van vrouwen die ooit slecht sliepen, maar nu tukken als het welbekende roosje. Doe er je voordeel mee!

En nee, daaronder valt géén melatonine-tablet, maar wel: een diner dat vis, noten, groene bladgroenten en/of een beetje zuivel bevat. Een overzichtelijk lijstje vind je hier.



2. Ze slapen met hun slaapkamerdeur open



Letterlijk en figuurlijk een open deur, we weten het. Maar oh-zo belangrijk. Uit deze studie blijkt dat wie slaapt met de slaapkamerdeur open, langer en beter slaapt dan degenen met de deur dicht. Hoe dat komt? Als je óók nog eens je slaapkamerraam open zet, kan de slaapkamer extra goed ventileren. Bovendien zorgt het ervoor dat je slaapkamer afkoelt. Beide belangrijk voor een fijne nachtrust.

3. Ze hebben een fijne slaaproutine gecreëerd



Ga je de ene avond al rond een uur of tien je bed in en de andere pas na twaalven? We weten dat het lastig kan zijn om iedere avond op een vaste tijd in bed te stappen, maar het is een van de belangrijkste manieren om je lichaam op ‘slaap’ in te stellen. En ja, je zou óók in het weekend ongeveer dezelfde tijdstippen aan moeten houden om te gaan slapen en weer wakker te worden. Het is het waard.

4. Hun slaapkamer is op de ideale manier ingericht



De sfeer in je slaapkamer kan helpen (of juist niet) bij een betere nachtrust. Zorg voor een opgeruimde slaapkamer en kies je beddengoed met zorg uit. Dat glanzende laken van polyester kan er misschien leuk uitzien, lekker slaap je er niet op. Schaf zacht beddengoed aan van (biologisch) katoen: dit ademt goed en houdt je lichaam koel.



5. Ze tellen hun slaapuren op de juiste manier



Natuurlijk: acht uur slaap tellen kunnen we allemaal. Maar heb je er ooit over nagedacht dat als je aan die acht uur wil komen, je de tijd die je nodig hebt om daadwerkelijk in slaap te vallen bij je uren op moet tellen?

Rekensom

Stel je voor: je weet van jezelf dat je het beste functioneert bij acht uur slaap. Maar: je hebt ook een halfuur nodig om in te slapen. Bovendien wil je eerst een halfuurtje lezen in dat mooie boek. ’s Ochtends word je standaard een kwartier voor je wekker wakker. Dan zou je negen uur plus een kwartier voordat je wekker gaat in bed moeten liggen. Aha! Maak zelf de rekensom en bepaal hoe laat jij vanavond in bed wil (en hoort te!) liggen.

Deze invloed heeft (cafeïnevrije) koffie op je nachtrust:

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock