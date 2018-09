Reserveren maar: híer opent het eerste kaasfonduerestaurant van Utrecht

Ben jij ook zo gek op een avondje met vrienden of familie rond het kaasfondue? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Dippen maar

De Bakkerswinkel opent op donderdag 4 oktober het eerste kaasfonduerestaurant van Utrecht. Het restaurant krijg de toepasselijke naam ‘Fondue au Fromage’ en komt in de werfkelder van het bakkerspand aan de Wittevrouwenstraat. Daar kun je vanaf volgende week elke donderdag tot en met zondag vanaf 17.30 uur terecht voor een gezellig avondje dippen.

Spontaan idee

Leuk detail: het idee voor ‘Fondue au Fromage’ ontstond nadat een medewerker een groot stuk brood had uitgehold en daar kaas in had gegoten. Ze zat daar met vrienden in de tuin lekker uit te lepelen en stuurde eigenaar Ton Geelhoed een foto. Die vond dat er zó goed uitzien dat hij besloot om er met De Bakkerswinkel iets mee te doen.

Cadeautje

Als je komt eten, kun je kiezen uit vier verschillende soorten kazen: Nederlandse, Engelse, Franse en Zwitserse. Extra leuk: als je in oktober komt kaasfondue’en, krijg je per twee personen een fles prosecco.

Bron: DUIC. Beeld: iStock