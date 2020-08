Ice ice baby: de ‘high ice cream’ is dé hit van deze zomer

Op tropisch hete dagen is er weinig fijner dan een verkoelend ijsje. Maar het is altijd lastig kiezen als je uiteindelijk aan de beurt bent om 1 of 2 bolletjes uit te zoeken. Dáár hebben een paar ijssalons in ons land een oplossing op gevonden: de high ice cream.

De ijsproeverij is het he-le-maal deze zomer. Dan gaan we als het weer wat koeler wordt wel weer aan de high tea, high wine of high friet.

Proeven, proeven en nog eens proeven

Eindeloos veel bolletjes, versiersels en lekkere sausjes: dat is in het kort wat de high ice cream inhoudt. Op verschillende plekken in Nederland kun je inmiddels genieten van een uitgebreide ijsproeverij. Bij jou in de buurt nog niet? Dan kun je natuurlijk zelf altijd thuis een proeverij samenstellen.

1 van de allereerste steden met een high ice cream was Breda. Bij Lin’s Lounge & Chocolate Bar geniet je voor 10 euro per persoon van de ‘kleine ijsproeverij’ met 9 smaken en voor 15 euro krijg je er maar liefst 18:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lin’s Lounge & Chocolat Bar (@linsloungeandchocolatbar) op 22 Jun 2020 om 9:20 (PDT)

Ook zo’n ijsfestijn is het bij IJssalon Baks uit Woudrichem. Volgens het AD krijg je hier voor 10 euro per persoon een proeverij met 12 smaken ijs, softijs en allerlei lekkere dips. Toegegeven: van alleen de foto loopt ons het water al in de mond:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door IJs en Spijssalon Baks (@ijssalon_baks) op 13 Jun 2020 om 8:59 (PDT)

Bij Restaurant Holland in Dronten kun je ook een proeverij voor thuis bestellen:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Restaurant Holland Dronten (@restauranthollanddronten) op 26 Mei 2020 om 7:35 (PDT)

Over ijsjes gesproken… Ken je ze nog? De cola-ijsjes in de langwerpige plastic-ijsvormpjes die je zelf moet invriezen. Lekker fris en verkoelend met dit warme weer! Je kunt ze heel gemakkelijk zelf maken! Libelle legt het je uit:

