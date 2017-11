Déze hippe vrucht is volgens kenners 'de nieuwe avocado'

Avocado’s zijn al tijdenlang helemaal hip en we kunnen ons eigenlijk geen salade meer zónder voorstellen.

Ze zijn lekker, gezond en bovenal populair. Maar er lijkt een einde te komen aan de immense populariteit van de groene rakker.

Iedereen vindt ze mooi

Er is nu een nieuwe vrucht ‘cool’ aan het worden en dat is: de vijg. Zodra je nu op Instagram bijvoorbeeld kijkt dan zie je de ene na de andere foto van een vijg voorbijkomen. Je kunt er makkelijk smoothies mee maken, of je gerecht ermee decoreren, of bijvoorbeeld pannenkoeken ermee bakken. Ze zijn lekker zoet en, natuurlijk, erg fotogeniek.

Prima voor je lijn

Zijn ze nou ook écht gezond? Vijgen hebben een enigszins laxerende werking, dus beter eet je er niet teveel tegelijk van. Als je ze rauw eet dan zitten er in 1 vijg slechts 40 calorieën. Bovendien is de vrucht rijk aan vitamine A en B, wat onder andere goed is voor je huid en je stofwisseling. Vijgen bevatten meer mineralen dan alle andere vruchten én ze zijn rijk aan vezels. Kortom, ze kunnen zeker geen kwaad, als je ze met mate eet.

Vind jij ze lekker? Eén ding is zeker: je kunt er een hoop mee. Zelfs op een pizza zijn ze enig.

Bron: Flair. Beeld: iStock