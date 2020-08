Met deze smoothies kun je het best ontbijten tijdens deze hitte

Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook voor het ontbijt. Maar met deze hitte heb je vaak minder trek. Wel lekker op zo’n moment: een smoothie.

Het fijne aan smoothies is dat het ook niet zoveel tijd kost. Gooi alle ingrediënten in de blender, even mixen en je kunt genieten van je kleurrijke maaltijd.

Alle ontbijtsmoothies zijn voor twee personen.

Paarse ontbijtsmoothie

Havermout is hartstikke voedzaam en zeer geschikt voor in een smoothie. Pak 80 gram havermout, 1 hele banaan, 250 gram frambozen en 400 milliliter yoghurt. Lekker alles in één keer in de blender doen en mixen. Je moet deze ontbijtsmoothie wel even laten staan, zodat de havermout goed wordt opgenomen. Daarom kun je er ook voor kiezen om dit ontbijt de avond van tevoren te maken. Zo hoef je in de ochtend niet te wachten.