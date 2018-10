Libelle Legt Uit: hoe gezond is het populaire Pioppi dieet eigenlijk?

De levensstijl van de inwoners van het Italiaanse dorpje Pioppi is blijkbaar zo goed voor je, dat er zelfs een dieet naar vernoemd is: het Pioppi dieet. Maar hoe gezond is het populaire dieet?

Het boek Het Pioppi dieet, een lifestyleplan in 21 dagen staat in menig boeken top 10 op de eerste plaats. Het is een razend populair dieet, maar waarom eigenlijk?

Moestuin

Het dieet is gebaseerd op de leefstijl van de inwoners van het piepkleine Italiaanse dorpje Pioppi, waar de bevolking stokoud wordt. Omdat er geen supermarkt is in Pioppi, eet men hoofdzakelijk uit de eigen moestuin. De inwoners eten vooral veel groenten, fruit, vis en olijfolie. Koolhydraatrijke producten als pasta en rijst worden juist vermeden.

Blijvende verandering

Eigenlijk klinkt het Pioppi dieet fantastisch: je hoeft niet naar de sportschool, het eten is verrukkelijk, je mag elke dag genieten van een glas wijn, je hoeft geen ‘nee’ te zeggen tegen lekker eten en alsnog kun je met het Pioppi dieet in drie weken tijd simpele, haalbare en blijvende verandering doorvoeren in je eet-, slaap- en beweegpatroon. Maar is dit dieet ook zo ideaal als het klinkt? Wij vroegen het aan voedingsexpert dr. ir. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum.

Koolhydraatarm

Nee, de voedingsexpert is niet zo enthousiast. “In het Pioppi dieet worden veel koolhydraatrijke producten vermeden, waardoor je relatief veel energie haalt uit eiwitten en vet en weinig energie uit koolhydraten”, legt Postma-Smeets uit. Dit wordt ook wel een koolhydraatarm dieet of ‘laag koolhydraat dieet’ genoemd. Daar is op zich niets mis mee, er zitten zowel voor- als nadelen aan.

Tekort aan voedingsstoffen

Het voordeel volgens haar is dat deze diëten rijk zijn aan eiwitten. Hierdoor behoud je het grootste deel van je spiermassa, ondanks dat je afvalt. “Een nadeel is dat je bij veel koolhydraatarme diëten vaak veel (verzadigd) vet en te weinig gezonde voedingsvezels binnenkrijgt”, gaat ze verder. “Koolhydraatrijke producten als volkorenbrood en graanproducten, fruit, peulvruchten en groenten staan in de Schijf van Vijf en verlagen het risico op bepaalde hartziekten en diabetes type 2. Daarnaast zitten er in deze voedingsmiddelen B-vitamines, voedingsvezels en belangrijke mineralen zoals ijzer, magnesium, chroom en zink.” Bij een koolhydraatarm dieet waarbij je deze producten moet vermijden, loop je dus meer kans op tekorten aan deze voedingsstoffen.

Gezondheidsraad

En dat terwijl het boek juist beweert dat dit dieet goed is om het risico op diabetes type 2 en hartaandoeningen te verminderen. Maar volgens Postma-Smeets zijn veel producten die je tijdens het dieet geadviseerd of afgeraden worden in strijd met het advies opgesteld door de Gezondheidsraad. “Door het vermijden van graanproducten is er een kans dat je van bepaalde voedingsstoffen onvoldoende binnenkrijgt, zoals B-vitamines en graanvezels. Bovendien wordt het gebruik van sommige producten in dit dieet in verband gebracht met een hoger risico op hart- en vaatzieken.” In dat geval klopt het niet wat de schrijvers beweren.

Geen wetenschappelijk bewijs

Bovendien zijn er ook geen wetenschappelijke studies gedaan naar de gezondheidseffecten van het Pioppi dieet en de gevolgen hiervan op lange termijn. Er zitten volgens Postma-Smeets erg veel voordelen aan het dieet: gewichtsverlies en lager risico op diabetes type 2 en hartziekten. Maar ook zou deze nieuwe levensstijl het metabool syndroom (abdominale obesitas), verhoogde bloedvetgehalte of verlaagd HDL-cholesterolgehalte in 21 dagen kunnen worden teruggedraaid. “Maar hier zijn helemaal geen wetenschappelijke studies gedaan naar het Pioppi dieet die deze beweringen kunnen bevestigen.”

Mediterrane dieet

Het Pioppi dieet wordt veel vergeleken met het Mediterrane dieet, maar daar is de voedingsexpert het helemaal niet mee eens. “Er is wel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het traditionele Mediterrane voedingspatroon uit de jaren 50 en 60, dat veel fruit, groente, vis en olijfolie bevat en aangevuld wordt met rijst, pasta, peulvruchten en wat vlees, kaas of ei. Hiervan is aangetoond dat dit het risico op coronaire hartziekten en beroerte verkleint. Maar het traditionele Mediterrane voedingspatroon is niet koolhydraatarm, zoals het Pioppi dieet. Het Mediterrane voedingspatroon kun je dus niet zomaar vertalen naar het Pioppi dieet.

Voedingsexpert Astrid Postma-Smeets kiest dus eerder voor het Mediterrane dieet dan dat ze mensen het Pioppi dieet aan zou raden.

BEKIJK OOK: Libelle’s Chanan probeerde een maand lang het dieet van Máxima en dit was het resultaat:



Beeld: iStock.