Hoe je met een föhn je taart kunt redden

Een haardroger is wel het laatste dat je in een keuken zou verwachten, maar toch kan dit voorwerp ontzettend nuttig zijn. Je kunt er namelijk je taart of koekjes mee redden!

Wanneer je beslag geschift is, kun je het beste naar een föhn grijpen.

Niet goed gemengd

Het schiften van je beslag kan bijvoorbeeld gebeuren als je koude boter hebt toegevoegd aan beslag dat op kamertemperatuur is. Of wanneer je het beslag niet goed gemengd hebt, waardoor het een beetje korrelig is. In zo’n geval kun je het beste met een föhn over het beslag heen gaan, zodat alle ingrediënten dezelfde temperatuur krijgen en zich weer beter gaan mengen.

