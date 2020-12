Er zijn maar weinig drankjes die ons zó naar de kerst doen verlangen, als een heerlijk glas glühwein. Zeker als het buiten koud is, is het lekker om van een warme glühwein te nippen. Maar hoeveel calorieën zitten er nu eigenlijk in glühwein?

Wij zochten het voor je uit!

Wat is glühwein?

De letterlijke vertaling van glühwein is ‘gloeiwijn’ en de naam verklapt eigenlijk al wat het is: het is namelijk warme wijn die je heerlijk laat gloeien. Glühwein wordt vaak buiten geschonken op kerstmarkten of bij ijsbanen en dat is ook meteen de charme van het drankje: het drankje verwarmt je lichaam.

Glühwein bestaat uit rode of witte wijn die verwarmd wordt met verschillende specerijen en citroen. Soms wordt de wijn ook nog gezoet met suiker of honing. Wat heel belangrijk is bij het maken van glühwein, is dat je het niet laat koken. Zodra het kookt vervliegt namelijk de alcohol en dat is juist niet de bedoeling.