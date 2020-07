Libelle Legt Uit: zoveel eieren zou je maximaal per week mogen eten

De één zweert bij eieren en heeft er altijd genoeg in huis, de ander zegt dat te veel eieren eten slecht is. Nu zijn veel dingen waar ‘te’ voor staat niet goed, maar hoe zit het toch met die eieren? Libelle legt in dit artikel uit hoeveel eieren je per week maximaal zou mogen eten.

Althans, als het aan Harvard Medical School ligt. Ook zij kregen de vraag: hoeveel eieren mag ik per week eten?

Hoeveel eieren per week eten

Jarenlang werd gedacht dat je maximaal twee eieren per week zou mogen eten. Dat had alles te maken met het cholesterol in eierdooiers: zo’n 200 milligram per ei. Het wordt aangeraden om maximaal 300 milligram cholesterol per dag binnen te krijgen. Nu blijkt dat het meeste cholesterol wordt aangemaakt door je lever en niet uit voeding komt, komen de wetenschappers op het advies terug. Het zou geen kwaad kunnen als je zeven eieren per week eet.