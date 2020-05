Waarom je hoofdpijn kunt krijgen van (kruiden)thee

Normaal gesproken wordt thee juist als remedie beschouwd, maar dit keer is het juist de oorzaak van het probleem. Mocht je veel hoofdpijn hebben, dan kun je dat kopje thee beter laten staan.

Voel je een verkoudheid opkomen? Last van je buik? Of ben je gestresst? Thee is vrijwel altijd het antwoord, maar dit keer niet. Thee is namelijk niet altijd de oplossing. Sommige mensen kunnen namelijk hoofdpijn krijgen van thee en dan met name kruidenthee.

Vernauwde bloedvaten

“Thee kan vooral hoofdpijn veroorzaken door de aanwezigheid van cafeïne”, legt dr. Tania Elliott uit aan Well+Good. Als je urenlang een cafeïnehoudende thee drinkt (zoals zwarte of groene of thee), kan dit zorgen voor hoofdpijn. Hetzelfde geldt bij het drinken van te veel koffie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat cafeïne de bloedvaten rond de hersenen vernauwt. Wanneer je stopt met het drinken van koffie of thee, zetten de bloedvaten weer uit, wat hoofdpijn kan veroorzaken.

Bepaalde kruiden

Bovendien zegt Elliott dat bepaalde ingrediënten, die vaak in thee worden gebruikt, een verband houden met het veroorzaken van migraine. “Van theeën met ingrediënten zoals ginkgo biloba, ginseng en sint-janskruid is in kleine onderzoeken aangetoond dat ze migraine veroorzaken of verergeren”, zegt ze. “De reden is dat deze kruiden de stofwisseling van bepaalde medicijnen tegen migraine kunnen verstoren. Hierdoor zijn de medicijnen minder effectief en kan de hoofdpijn terugkomen.”

Allergische reactie

Als laatste kun je ook hoofdpijn krijgen van thee door het stofje histamine. Veel theesoorten bevatten dit stofje en als je daar gevoelig voor bent, kan dit voor klachten zorgen. Er ontstaat een soort kleine allergische reactie dat voor hoofdpijn en huiduitslag kan zorgen. Mocht je gevoelig zijn voor histamine, dan merk je dat vooral na het drinken van groene, sinaasappel-, citroen- of gemberthee.

