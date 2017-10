Dít zijn de nieuwste culinaire hotspots van Amsterdam

Een dagje Amsterdam is altijd een goed idee. Extra leuk: de eettentjes, lunchadressen en overheerlijke restaurants schieten als paddenstoelen uit de grond. Waar te beginnen? Dit zijn de nieuwste culinaire hotspots die je absoluut niet mag missen.

Koffie en ontbijt

Wie zin heeft in een stapel fluffy American pancakes overgoten met chocoladesaus, vers fruit en pindakaas, gaat naar MOOK Pancakes. Naast een vestiging in West op de Clercqstraat, zitten ze nu ook in hartje centrum op de Jodenbreestraat 144. Voor de balans serveren ze er versgeperste, gezonde sapjes bij. Met de trein naar Amsterdam? Dan is The Breakfast Club op station Amsterdam-Zuid de perfecte plek om de dag te beginnen. Trouwens ook voor wie in de middag (of avond) een ontbijtje wil scoren, want het restaurant is 7 dagen per week open voor een all day breakfast.

Lunch en sweets

Bij Tinner (Rokin 103) ligt de focus van het menu op lekkere en vullende gerechten. Denk dubbele sandwiches, torens van tosti’s, royale burgers en zelfs een heuse ‘Bloody Mary’-soep. Zoetekauwen gaan naar Peejays Doughnuts op de Vijzelgracht 37. Dé nieuwe plek voor een zoet tussendoortje. De donuts worden met de handgemaakt – naar eigen recept. Wordt het een ‘blackberry cheesecake’, ‘rasberry white choco’ of ‘oreo cookie & cream’?

Diner en fingerfood

In het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid zit het net geopende restaurant MaMa Kelly. Alleen al vanwege het interieur is het een bezoekje waard, want de inrichting is volledig roze. Van de muren, banken en stoelen tot het plafond de grond en de tafels. De menukaart is eenvoudig: het is óf kip óf kreeft, maar allebei zijn om je vingers bij af te likken. Prinz Wolf (Prinsengracht 411) is dé plek voor tartaarliefhebbers. Topchef Michael Wolf trakteert je hier op de klassieke steak tartare, maar voor een vegetarische variant mag je ook aanschuiven.

Drinks en bites

Trek in een goed glas wijn en een lekker hapje? Le Nouveau Riche op het Rokin 84 staat garant voor een heerlijke borrelavond. De kaart bestaat uit shared-dining hapjes met een Franse twist, zoals eendenborst, ceviche, crème brûlee en macarons. Bierliefhebbers gaan naar Brouwerij Troost. Naast een locatie in Amsterdam-West en De Pijp, zit er ook een in Oost op het Land van Cocagneplein. En bij bier hoort comfort food, dus hamburgers, steaks, salades, bitterballen en flammkuchen sieren de kaart.

Beeld: iStock