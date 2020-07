Houd je niet van de smaak van rucola? Dat kan genetisch bepaald zijn

Je smaak kan veranderen met de jaren, maar er zijn ook smaken die je niet lekker vindt en ook echt nooit lekker gaat vinden. Voor sommige smaken is het genetisch bepaald of je ze wel of niet lekker vindt. Koriander is zo’n smaak, maar wetenschappers denken dat het ook geldt voor rucola.

Rucola kun je bij veel verschillende gerechten eten, maar heeft best een uitgesproken iets bittere, nootachtige smaak. Hoe sterk deze smaak is, hangt af van wanneer en waar de rucola geteeld is. In de zomer kan de smaak van rucola heel sterk zijn, terwijl de smaak in de winter een stuk milder is. Rucola uit warmere landen kan daardoor sterker zijn van smaak. Maar het kan ook per persoon verschillen hoe je de smaak zelf proeft.

Gezondheidsvoordelen

Rucola komt uit dezelfde ‘familie’ als broccoli, kool, boerenkool, mosterd en waterkers: de brassicales. De smaak en kenmerkende aroma’s van deze planten worden gecreëerd door chemische verbindingen die door de bladeren worden geproduceerd. Dit zorgt niet alleen voor de smaak, maar beschermt de planten in de natuur ook voor dieren die het willen eten, ziektes en verandering in de omgeving. Voor mensen kunnen deze planten juist veel gezondheidsvoordelen opleveren.