Libelle Legt Uit: zó strict moet je de houdbaarheidsdatum van eten hanteren

Nét als je die ene lekkere pasta wilt gaan klaarmaken, kom je erachter dat de houdbaarheidsdatum van een aantal producten is verstreken. Gooi je het dan klakkeloos in de prullenbak, of kun je misschien toch meer door je favoriete maaltijd gooien dan je dacht?

Op bijna alle etenswaren vind je een houdbaarheidsdatum: van een doos eieren tot een pak wraps. Die datum geldt voor alle ongeopende producten. Soms is het moeilijk om te bepalen of het voor je gezondheid veilig is om iets te eten als de genoemde datum al is verstreken. En hoe zit het bijvoorbeeld als je een verpakking al een tijdje geleden geopend hebt, maar de houdbaarheidsdatum nog niet in zicht is?

Houdbaar of goed?

Allereerst zijn er twee verschillende afkortingen rondom de houdbaarheidsdatum: TGT en THT. TGT staat voor ‘te gebruiken tot’ en THT is de afkorting van ‘ten minste houdbaar tot’. TGT vind je met name op producten die snel bederven, waaronder verse vis en vlees. Deze datum verzekert je ervan dat je tot op de vermelde dag het product zonder problemen kunt opeten.

Ná de genoemde datum moet je goed opletten, want dan kunnen er gezondheidsrisico’s optreden. Bacteriën groeien nu eenmaal snel bij vlees en vis. Vaak kun je het product – ongeopend of niet – toch echt beter weggooien als die datum is verstreken.

Iets minder kwaliteit

Bij producten waar een THT-datum opstaat (bijvoorbeeld pasta, rijst of groente in blik), zit het iets anders. Daar is de genoemde dag niets anders dan een kwaliteitsgarantie. Is die datum dus al even verstreken? Geen paniek: dat wil alleen zeggen dat de kwaliteit van het product iets achteruit gegaan kan zijn, niet dat het niet meer veilig is om het te eten. Je merkt het bijvoorbeeld aan de smaak, kleur en geur van het product.

Ruik, proef en bewonder

Twijfel je of zo’n THT-product nog wel goed is? Gebruik dan vooral je zintuigen. Ziet het er nog appetijtelijk uit? Heeft het nog een gezonde kleur, zitten er geen klontjes in, ruikt het nog goed? Proef desnoods een klein beetje en gooi het weg als je het niet meer vertrouwt. Het is natuurlijk hartstikke zonde om de prullenbak te vullen met lekkers dat je nog mákkelijk aan die pasta toe had kunnen voegen.

