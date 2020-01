Dit is de reden dat we zo van kookprogramma's houden

Wie is de chef?, Masterchef, Heel Holland bakt, noem maar op. Er zijn zoveel kookprogramma’s op tv. En ook Netflix staat er vol mee. Het maakt niet uit of het om bakken of koken gaat, ingewikkeld of makkelijk, we kijken massaal kookprogramma’s. Maar waarom houden we eigenlijk zo van kookprogramma’s?

De ingrediënten langzaam zien veranderen in een heerlijke maaltijd, dat is natuurlijk waar je precies op hoopt. We zien namelijk graag dat een project, of in dit geval een maaltijd, voltooid wordt. En het liefste met een goede afloop. Het is bijna net zo bevredigend als zelf een maaltijd koken.

Advertentie

Voldoening zonder prestatie

Het kijken naar projecten die succesvol afgerond worden is ook de reden waarom klusprogramma’s op de buis zo goed bekeken worden. Een huis dat er na een verbouwing prachtig uitziet, geeft ons het gevoel dat wij een prestatie geleverd hebben. En we hebben er niet eens iets voor hoeven doen.

Voorspelbaarheid

Als je in het dagelijkse leven vaak onverwachte verrassingen of stress hebt, dan is het kijken naar een kookprogramma een goede tegenhanger om te ontspannen. Het heeft namelijk zo goed als altijd een vaste opzet. En dat is niet het enige: aan het einde van de aflevering komt die heerlijk uitziende maaltijd op tafel. Je kunt een kookprogramma vergelijken met een romantische comedy waarvan je weet dat de 2 tortelduifjes vlak voor de aftiteling bij elkaar komen. Die voorspelbaarheid zit ook in kookprogramma’s en daarom is het fijn om naar te kijken.

Meer trek Heb jij ook dat je meer honger hebt na het kijken van een kookprogramma dan voordat je de tv aanzette? Dat is niet zo gek. Hoewel we het eten dat we zien niet zelf kunnen opeten, krijgen we trek op het moment dat we een lekkere maaltijd of taart zien. Dit kan ervoor zorgen dat je zelf meer consumeert. Maar het kan ook een positief effect hebben: het kan namelijk zo zijn dat als jij vaker kijkt naar programma’s met gezonde voeding, je zelf ook gezondere keuzes maakt op het gebied van eten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Well and Good. Beeld: iStock