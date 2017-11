Hoe je je ijs eet zegt - blijkbaar - iets over je persoonlijkheid

Oké, we geven toe: het er is inmiddels wat fris voor, maar wellicht gaat de vlieger ook op voor ander eten. Eet jij ijs recht uit de verpakking? Of liever op een hoorntje? Dit zegt het over je.

Baskin-Robbins, het moederbedrijf van onder andere Dunkin’ Donuts, vroeg eetgedragdeskundige Juliet Boghossian wat je eetvoorkeur qua ijs zegt over je karakter. Dit zijn de uitkomsten:

Uit een bakje



Je bent een rationeel, analytisch type. Je werkt hard, focust je op je familie en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je favoriete ijssmaak: chocolade.

Op een hoorntje



Als je ijs op een hoorntje eet, ben je een echte optimist (je moet het maar aandurven, dat geknoei). Je volgt je hart en bent een idealist. Wat voor hoorntje je voorkeur ook heeft, mensen die hun ijs op deze manier eten zijn sowieso gepassioneerd en doelgericht. Je favoriete ijssmaak: koekjesdeeg of chocolate chip cookie.

Met toeters en bellen



Ambitieus! Zo’n uitgebreide coupe vraagt er namelijk wel om dat je openstaat voor een uitdaging. Aangezien jij wel een (gecalculeerd) gokje durft te wagen, past een sundae perfect bij je. De toeters en bellen zijn allemaal leuk en aardig, maar met je loyale karakter is good old vanille toch wel je favoriete smaak.

Recht uit de verpakking



Vindingrijk én praktisch, dat mag je op je conto schrijven als je ijs rechtstreeks uit de verpakking eet. Als tikje introverte pragmaticus ben je een goede leider. En je houdt van chocolade-ijs.

Bron: Baskin-Robbins. Beeld: iStock