Koud kunstje: zo maak je zelf ijs met vers gevallen sneeuw

Wanneer het buiten langzaam wit kleurt, warm je misschien het liefst binnen op met een mok warme chocolademelk. Maar juist op deze dagen moet je gebruik maken van de sneeuw in de keuken. In de keuken? Ja, met sneeuw maak je namelijk heel lekker ijs.

Sneeuw is heerlijk voor de kinderen om in te spelen of om een prachtige winterwandeling te maken, maar je kunt het ook in de keuken gebruiken. Dat klinkt misschien gek, maar met sneeuw schijn je toch echt het allerlekkerste ijs te kunnen maken. In Amerika is ‘snow ice cream’ een ware trend.

Ijs maken van sneeuw

Alles wat je nodig hebt voor ‘snow ice cream’ is natuurlijk wat verse sneeuw, melk of room, suiker en vanille-extract. Het is natuurlijk niet zo fris om sneeuw te gebruiken waar overheen is gelopen door mens of dier, dus je kunt het beste al een kom buiten zetten als je weet dat het gaat sneeuwen. Dat is wat frisser en je hoeft de sneeuw ook niet zelf te verzamelen.