Deze ijs-sandwiches zijn het perfecte toetje voor een zwoele zomeravond

Zin in een feestje? Deze ijs-sandwiches zijn het perfecte toetje op een zwoele zomeravond.

Dit heb je nodig (voor circa 12 stuks):

Voor de koekjes:

* 180 gram zachte boter

* 120 gram basterdsuiker

* rasp van een halve citroen of 1 teelepel vanille-essence

* snufje zout

* 1 teelepel bakpoeder

* 100 gram pure chocolade of pistaches

Voor de vulling:

* 1,5 liter lekker ijs

* 1 eetlepel strooisel per ijs-sandwicht (bijvoorbeeld chocolade, nootjes, gevriesdroogd fuit of taartsprinkels)

Keukengerei:

* deegroller

* bakplaat

* vellen bakpapier

* ijslepel

Zo maak je het:

* Meng de boter met de suiker, het zout en de citroenrasp of vanille-essence romig.

* Zeef bloem en bakpoeder boven de kom.

* Kneed zo kort mogelijk tot een net samenhangend deeg, en meng ook de grof gehakte chocolade of pistache mee. Met heel kort kneden worden de koekjes straks lekker bros, met langer kneden worden ze harder en taai.

* Vorm er op een vel bakpapier een rol van (4,5-5 cm dik), rol in en draai de uiteinden dicht als een worst. Laat een half uur rusten in de koelkast.

* Verwarm de oven voor op 170˚C en snijd plakjes van 4-5 mm dikte van het deeg. Leg met iets tussenruimte op een met bakpapier beklede bakplaat. Hak de laatste 50 g chocolade of nootjes grof, verdeel over de koekjes en druk iets aan.

* Bak de koekjes in ca. 15 minuten goudgeel en gaar. Laat helemaal afkoelen.

* Zet voor het serveren de gekozen strooisels klaar in schaaltjes om te dippen en haal het ijs uit de vriezer. Schep een flinke bol ijs op een koekje en dek af met een tweede koek. Druk iets platter tot het ijs bijna net zo groot is als de koeken en rol door het gekozen strooisel. Serveer direct, feest!

Tip:

Laat voor het beste resultaat al mixend de suiker helemaal oplossen in de boter. Dan voel je geen korreltjes meer tussen je vingers. Meng de overige ingrediënten zo kort mogelijk door de suikerboter, dan worden de koekjes superlekker bros.

Bereidingstijd: 50 minuten. Wachttijd: 30 minuten.

Smullen maar!

Fotografie: Alan Jensen. Receptuur: Yvonne Jimmink. Styling: Cyn Ferdinandus.