Dit is het ijsje dat iedereen in 2018 eet: de Conut

Qua foodtrends hebben we het afgelopen jaar een boel gekkigheid voorbij zien komen. Van regenboogbagels tot kleurrijke milkshakes die worden afgetopt met slagroom, koekjes en cupcakes: hoe gekker, hoe beter.

En die trend zet zich in 2018 gewoon nog even voort. De nieuwste uitvinding is namelijk de conut. Dit is een ijsje waarbij het hoorntje is vervangen door een mix van croissant en donut. Het hoorntje bestaat uit 64 lagen bladerdeeg. Vervolgens wordt het hoorntje gevuld met softijs in smaken als Nutella, Oreo, zeezout en karamel, en aardbeienroomijs en afgemaakt met toppings als koekjes en smarties.

72 uur tijd

De Australische bedenker Leigh Allen onthult dat er heel wat tijd gaat zitten in het maken van het hoorntje. “Het wordt half gebakken, zoals je een croissant bakt, en daarna gefrituurd, zoals je met een donut doet. Het is een proces van lamineren, laten rusten, rollen, bakken en frituren. In iedere Conut gaat 72 uur tijd zitten.” En dan maakt hij ook nog al het ijs helemaal zelf.

Geheim

Het kan nog wel even duren voordat we deze suikerbom in Nederland kunnen proberen. Leigh bewaakt het recept voor de Conut namelijk met z’n leven. “Het is een goed bewaard geheim. We willen iets aanbieden dat speciaal is en niet te vergelijken is met al het andere.” Dát is dan in ieder geval gelukt. Met wie zou jij zo’n ijsje delen?

Nutella Conut Een bericht gedeeld door Chocolate Komberry Co. (@chocolatekomberryco) op 7 Dec 2017 om 12:33 (PST)

Bron: The Daily Mail. Beeld: Instagram