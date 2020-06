Om voor te smelten: déze ijsjes zijn een makkie om zelf te maken

De temperaturen schieten deze week flink omhoog en dat betekent dat een beetje verkoeling zéér welkom is. Een ijsco uit de supermarkt is lekker, maar helemaal lekker zijn ze zelfgemaakt.

Daarom hier een paar simpele en knetterlekkere receptjes.

Gek op bananen? Dan is dit recept echt iets voor jou:

Benodigdheden

Zo maak je de ijsjes

Gooi alle ingrediënten in de blender of gebruik een staafmixer om alles fijn te malen. Schenk het spul vervolgens in ijslolly-vormpjes en zet ze minimaal 5 uur in de vriezer.

Watermeloenijsjes

Wat is er in de zomer nu lekkerder dan een fris en zoet stuk watermeloen? Daarom hier een heerlijk recept met watermeloen én aardbeien.

Benodigdheden

200 gram aardbeien

200 gram watermeloen in stukjes

½ limoen, sap

2-3 el honing

Zo maak je de ijsjes

Gooi alle ingrediënten in een blender en maal alles fijn. Als je geen blender hebt kun je ook een staafmixer gebruiken. Ga net zo lang door tot je een glad ‘beslag’ hebt en giet het in de ijsvormpjes. Stop de stokjes er in en zet ze een paar uur in de vriezer.

Perenijsjes

Gek op perenijsjes? Dan zijn deze perenijsjes aan jou besteed. Ze zijn namelijk heerlijk vers en ook nog gezond.

Benodigdheden

3 grote, rijpe peren

Zo maak je de ijsjes

Schil de 3 grote peren, verwijder het klokhuis en doe de peren in de blender of maal ze fijn met een staafmixer. Wil je je ijsjes extra zoet maken? Voeg dan ook nog één of twee eetlepels honing door je mengsel heen. Stop ze ongeveer vijf uurtjes in de vriezer en smullen maar!

Mango-kokosijsjes

Kun jij geen genoeg krijgen van kokos? Dan word je hier héél blij van.

Benodigdheden

Een rijpe banaan

Een rijpe mango

200 ml kokosmelk

Eetlepel honing

Zo maak je de ijsjes

Schil de mango en pel de banaan en gooi alles in de blender. Giet er nog wat kokosmelk bij en een eetlepel mango en blenden maar. Giet vervolgens je mengsel in de ijsvormpjes en laat het een paar uur in de vriezer staan.

