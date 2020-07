Is ijskoffie een goede dorstlesser?

Veel mensen ruilen hun koffie in de zomer in voor een verkoelende ijskoffie. Maar is ijskoffie eigenlijk wel hydraterend of onttrekt het juist vocht uit je lichaam?

Diëtiste Melissa Rifkin geeft het verlossende antwoord.

Hoe zit het met gewone koffie?

Laten we het eerst eens over gewone koffie hebben. Hier wordt namelijk altijd al van beweerd dat het vocht onttrekt uit je lichaam, maar deze bewering werd onlangs nog in de Volkskrant ontkracht door Marianne Geleijnse, hoogleraar Voeding en Hart- en vaatziekten aan de Wageningen Universiteit. “De cafeïne in koffie prikkelt je blaas een beetje,” aldus de hoogleraar. “Maar dat betekent alleen maar dat je iets eerder gaat plassen van koffie, niet méér,” verklaart Marianne. Ze stelt zelfs dat het goed is voor je vochtbalans om de dag te beginnen met een kopje koffie.