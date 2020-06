Voilà: zo maak je deze zomer een ijskoffie zónder blender

Geen verfrissender en opwekkender drankje dan een ijskoffie. Precies waar we zin in hebben nu het kwik de 25 graden overstijgt. Waar we minder zin in hebben: de blender tevoorschijn trekken en schoonmaken voor één kop ijskoffie.

Dat kan een stuk eenvoudiger en sneller bovendien.

Men neme:

Een koffiecupje

Een scheut havermelk

2 à 3 ijsklontjes

Eventueel karamelsiroop