Dít gaat Ikea binnenkort veranderen aan zijn populaire broodje hotdog

Na een bezoekje aan de Ikea, kun ook jij de populaire hotdog negen van de tien keer vast niet weerstaan. Binnenkort verandert de Zweedse meubelketen iets aan het broodje worst waardoor we ‘m alleen nog maar meer willen eten.

Tenminste, veranderen… Naast de hotdog die we kennen, zal er nog een andere versie van worden aangeboden. Op Instagram kondigt Ikea namelijk de komst van de ‘Veggie Dog’ aan.

Veganistisch

De Veggie Dog is een volledig veganistische versie van de hotdog. En dus kunnen alle vegetariërs én veganisten ook naar hartenlust het broodje worst scoren na het winkelen.

Gezonder eten

Ikea hoopt sowieso meer plantaardige en gezondere gerechten aan hun menu toe te kunnen voegen. “Elk jaar genieten zo’n 660 miljoen mensen van het eten bij Ikea”, licht de keten toe. “Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen en eten serveren dat goed is voor de mens en de planeet.”

Zomer 2018

De veganistische hotdog zal eind deze maand al verkocht worden in de Ikea in het Zweedse Malmö. Wij moeten nog even wachten tot de zomer: vanaf augustus 2018 zal die ook in Europese winkels te bestellen zijn.

