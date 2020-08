Essentieel mineraal

Zink is een essentieel mineraal, wat betekent dat ons lichaam het niet kan maken of opslaan. En dus we moeten er dagelijks voldoende van binnenkrijgen via onze voeding. De aanbeveling van de voedingsdeskundige is 8 milligram per dag voor volwassen vrouwen en 11 milligram per dag voor volwassen mannen. Het Voedingscentrum bevestigd dit, en raadt zwangere vrouwen aan 8 milligram zink per dag tot zich te nemen.

Plantaardige bronnen

Zink kan je suppleren, maar dit is met een gezond en gevarieerd eetpatroon eigenlijk niet nodig. Het zit namelijk in schaal- en schelpdieren zoals garnalen en mosselen en rood vlees, maar als je vegetariër bent kan je het ook gemakkelijk uit plantaardige bronnen halen. Zo vind je veel van het essentiële mineraal in noten en zaden. Ook linzen bevatten er veel van, net als alle andere peulvruchten. En tot slot zit er ook veel van in graanproducten. Wanneer je deze voedingsmiddelen geregeld aan je gerechten toevoegt, houd je je weerstand ijzersterk.