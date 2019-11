Is chocolademousse jouw favoriete dessert? Dan doe je er goed aan om binnenkort eens een tripje naar Parijs te boeken: op de bekende boulevard Champs-Elysées is namelijk onlangs een bar geopend die geheel in het teken staat van chocolademousse.

De chocolademousse-bar is een initiatief van de Franse chocolatier Chapon, die al 3 winkels in Parijs heeft. Met zijn vierde onderneming heeft hij echter een primeurtje te pakken, want hoe vaak kom je nu een bar tegen die geheel gewijd is aan een chocoladedessert?

Advertentie

Bijzondere smaakbeleving

In de ‘Chocolate Mousse Bar’ kun je 5 verschillende mousses proeven, gemaakt op basis van 5 verschillende cacaobonen. Deze cacao zijn afkomstig uit Ecuador, Madagaskar, Venezuela en Peru en geven allemaal een totaal andere smaakbeleving. De smaken zijn dan ook stuk voor stuk het proeven waard!

Waar zit ‘ie?

Mocht je nu binnenkort in Parijs zijn, kun je de bar vinden in de winkel van Monoprix op de Champs-Elysées, nummer 52. Bij binnenkomst zie je een kiosk met de naam ‘Le bar à mousses au chocolats,’ waar je kunt aanschuiven voor een potje tussen de 150 en 400 gram chocolademousse. Je kunt je desserts ter plekke opeten, maar je mag ze ook meenemen naar je hotelkamer waar je ze in alle rust kunt opsmikkelen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chocolat Chapon (@chocolatchapon) op 9 Nov 2019 om 2:34 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock, Instagram