In déze supermarkt kun je binnenkort insecten met barbecuesmaak kopen

Meelwormen, wraps van zeewier of een half broodje gemaakt van aardappel: het is slechts een greep van de bijzondere producten die je straks in de schappen van de Lidl kunt vinden. De producten zijn een week lang te koop bij ruim 400 Lidl-filialen in Nederland.

Mochten producten een succes zijn, kunnen ze zomaar langer worden opgenomen in het assortiment.

Voedsel van de toekomst

De bijzondere producten zijn het resultaat van een oproep die Lidl afgelopen zomer deed. Ondernemers kregen de kans om voedsel van de toekomst (future goods) te pitchen, waarbij de beste ideeën in de schappen van de supermarkt konden belanden. Uiteindelijk heeft een jury twaalf leveranciers gekozen die vanaf donderdag 27 juni een week schapruimte krijgen.

Eetbare insecten en aardappelbrood

De deelnemende ondernemers/producten zijn: Star Sock (sokken van biokatoen en gerecyclede oude visnetten), Zzinga (licht alcoholisch drankje, variant op honingwijn), Gigi Gelato (ijs van fruit en groente), Krusli (crueslie gemaakt van reststromenvoedsel), Seamore (zeewierwraps), Little Hero (eetbare insecten), Farmer&Foodie (wortel- en tomatenburger), Bijt (kweeksets voor biologische kiemgroenten), Arenshof (aardappelbrood), Gro (bitterballen van oesterzwam), Food2Smile (suikervrije snoepjes en chips) en Banabar (fruit- en notenreep).

Bron: AD. Beeld: iStock