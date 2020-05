Met dít ingrediënt bak je altijd het perfecte spiegelei

Het kan heerlijk zijn om jezelf te trakteren op een klassiek spiegeleitje. Tenminste, als het lukt. Vaak is het eiwit nog half rauw of je dooier veel te gaar. Maar met dít ingrediënt is dat verleden tijd.

Zo bak je het perfecte spiegeleitje.

Middelhoog vuur

Wat belangrijk is om te weten, is dat bij het bakken van een spiegelei het vuur nooit op zijn hoogst moet staan. Zo zorg je er namelijk voor dat de onderkant te gauw gaar wordt en de bovenkant de kans nog niet heeft gekregen. Het resultaat: een half rauw spiegelei of een verbrand exemplaar. Zorg ervoor dat je de pan op middelhoog vuur even laat opwarmen en doe een klein klontje boter in de pan. Als de boter schuimt, is het tijd om je eitje voorzichtig in de pan te breken.

Damp

Nu zit je op het cruciale punt waarop het vaak fout gaat. Maar niet met dit ingrediënt. De volgende stap is namelijk een scheutje water aan de pan toe te voegen. Doe dit pas als je eitje flink aan het spetteren is. Vervolgens doe je gauw een deksel op de pan. Het water zorgt ervoor dat er onder de deksel waterdamp ontstaat die de bovenkant van je eitje gaart. Zo is de onder- én bovenkant van het eiwit straks goed gaar, maar blijft de dooier mooi zacht vanbinnen. Laat het eitje nog even sudderen en zodra je ziet dat het eiwit klaar is, haal je je eitje uit de pan. Genieten maar!

Zin in een eitje, maar geen geduld om hem rustig te laten sudderen? Met deze tip kook je je ei in slechts 30 seconden!



Bron: Culy. Beeld: iStock.