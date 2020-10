Waarom je juist nu deze 4 ingrediënten vaker zou moeten eten

De herfst is officieel begonnen. Niet alleen zorgt dat voor knusse avondjes binnenshuis, maar ook voor koudere temperaturen buiten én helaas flink minder zon. En juist dat laatste punt maakt dat het belangrijk is om wat extra op je voeding te letten. Eet daarom deze ingrediënten eens wat vaker, voor een optimale gezondheid!

Door het gebrek aan vitamine D door de verminderde zonuren, is het binnenkrijgen van de vitamine via voeding namelijk van groot belang.

Allereerst: wat is het belang van vitamine D? “Het speelt een vitale rol bij het reguleren van de opname van calcium en fosfor, wat essentieel is voor de groei en ontwikkeling van botten en tanden. Het kan het risico op diabetes type 2 verminderen door zijn rol bij het verhogen van de insulinegevoeligheid, het stimuleren van het functioneren van bètacellen in de alvleesklier en zelfs het verminderen van ontstekingen”, legt voedingsdeskundige Tracy Lockwood Beckerman uit aan Well + Good. Onderstaande ingrediënten bevatten het veel, dus zorg ervoor dat je die vaak nuttigt in de herfst- en winterperiode.

Eigeel

Een gebakken of gekookt ei is niet alleen hartstikke lekker, maar ook gezond. Al helemaal in de wintermaanden is het slim om vaker ei te eten, en dan met name het eigeel niet te laten liggen. Want eigeel van slechts één ei bevat al tien procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D die je nodig hebt.

Zalm

Hetzelfde geldt voor zalm. Ook dit is een van de ingrediënten die je in de donkere periodes vaker mag eten. We weten allemaal inmiddels wel dat dit erg gezond is door de grote hoeveelheid gezonde vetten in deze vis, maar er zit ook hier veel vitamine D in. Maar liefst 71 procent van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid welteverstaan.

Tonijn

Nog een vette vissoort die je wat vaker mag bereiden deze herfst en winter, is tonijn. Een gemiddelde portie tonijnsteak bevat namelijk 35 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D. Aangezien tweemaal per week vette vis eten zeker aan te raden is, kun je mooi afwisselen tussen tonijn en zalm.

Champignons

En ook de kracht van de kleine champignons moet je niet onderschatten. Ze worden niet voor niets een van de rijkste plantaardige bronnen van vitamine D genoemd: door een portie champignons aan je salade of risotto toe te voegen krijg je namelijk maar liefst 46 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnen.

Ook paprika mag niet ontbreken, zoals Libelle’s redacteur Anne-Flore in onderstaande video uitlegt.

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Meer lezen over gezonde voeding? In de nieuwe Libelle Special: Gezond staan tal van gezonde recepten, en lees je onder andere veel over het belang van vitamine D.

Libelle Special: gezond € 4,99 Bestellen

Bron: Well + Good. Beeld: iStock