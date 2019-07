Déze ingrediënten hebben Nederlanders het vaakst in hun keukenkastje

Wat staat er allemaal bij jou in het keukenkastje? Uit een onderzoek van PanelWizard is gekomen wat wij Nederlanders het vaakst in ons kastje hebben staan.

Dat heeft het bedrijf onderzocht voor maaltijdboxleverancier HelloFresh.

Kruiden

Nummer 1 is niet heel verrassend: uit het onderzoek blijkt dat 90,4% van de Nederlandse huishoudens zwarte peper in hun kastje heeft staan. Daarna heeft 81,8% paprikapoeder in de kast, gevolgd door kaneel met 81,5% en ketchup met 81,4%.

VOC-kruiden

Volgens Culinair Historica Charlotte Kleyn van het Parool komt dit door de invloeden van de VOC-tijd. Toen kwamen kruiden in grote hoeveelheden binnen en dat zien we nog steeds terug in ons keukenkastje. Peper en kaneel vallen onder de typische VOC-kruiden, maar ook nootmuskaat en kruidnagel vallen hieronder. Nootmuskaat heeft (59,4%) van de Nederlanders in hun kastje en kruidnagel ligt op 52,1%.

Sauzen

Qua sauzen hebben Nederlanders met 81,4% het vaakst ketchup in huis. Daarna komt mayonaise met 88% en, een verrassende uitschieter, ketjap manis met 78%.

Bron: Culy. Beeld: iStock