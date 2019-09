Waarom je zeker één keer per week insecten zou moeten eten

Hoe klinkt een broodje met gegrilde kevers je in de oren? Of een salade met sprinkhanen in plaats van kip? De kans is groot dat het water je niet direct in de mond loopt. Integendeel. Toch is het een goed idee om insecten aan je voedingspatroon toe te voegen. Dít is waarom.

Wereldwijd worden er ruim 1400 insectensoorten gegeten. De meest gangbare zijn sprinkhanen, meelwormen en kevers, die een beetje dezelfde bite als vlees zouden moeten hebben.

Gezondheidsvoordelen

Er zitten ontzettend veel gezondheidsvoordelen aan het eten van insecten. Hoogleraar entomologie Marcel Dicke vertelt aan Women’s Health: “Het is niet een beetje, maar héél gezond. Insecten bevatten veel goede vetten, een hoog eiwitgehalte en zijn rijk aan mineralen als ijzer en zink. Het zou wel eens gezonder kunnen zijn dan biefstuk.”

Beter voor het milieu

Maar dat is niet alles. Want door je stukje vlees eens in te ruilen voor een portie gegrilde krekels, draag je ook nog eens bij aan een beter milieu. Vooral de productie van vlees heeft namelijk een grote negatieve impact op het milieu.”Insectenproductie heeft een 100 keer lagere broeikasgasproductie per kilogram product dan rundvlees”, verklaart Marcel.

Insecten kopen

Je hoeft tegenwoordig niet eens meer heel veel moeite te doen om ze te kopen. Je kunt sommige insecten namelijk al in de supermarkt kopen. Onder andere sprinkhanen, krekels, buffalo’s, meelwormen en wasmotten liggen in grotere supermarktketens al gewoon in de winkelschappen. Durf jij het aan?

