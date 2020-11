Inspiratie nodig? Dít eten de Britse royals met Kerstmis

Het Britse koningshuis en tradities gaan hand in hand. Ook tijdens Kerstmis wijken ze daar maar weinig vanaf: de royal family schijnt dat al jaren hetzelfde te eten tijdens het kerstdiner.

Toch zijn we nieuwsgierig, want met de sluiting van de horeca moeten we naar alle waarschijnlijkheid thuis een kerstdiner bij elkaar kokkerellen. We spieken ter inspiratie graag even van het Koninklijke menu.

En als iemand weet wat er geserveerd wordt op landgoed Sandringham, dan is het voormalige koninklijke chef-kok Darren McGrady wel. Hij kookte menig kerstmenu voor the queen. En dat begint al vroeg: op de dag zelf moeten de koks om 6.00 uur klaarstaan, zodat de lunch om 13.00 uur op tafel staat. Daarna kijkt de familie samen naar de kerstspeech van de koningin. Om 16.00 uur doen ze een afternoon tea en het buffet staat weer om 20.00 uur klaar.

De lunch start na terugkomst van de kerk. Op het menu: salade van garnaal of kreeft, een hele geroosterde kalkoen met meestal een huisgemaakte ui- en salievulling en als dessert de welbekende traditionele kerstpudding.

De bijgerechten verschillen van jaar tot jaar. “Meestal spruitjes met spek en kastanjes, soms pastinaak en wortelen, aardappelpuree of geroosterde aardappelen en huisgemaakte jus”, vertelt de chef. Knoflook zal je niet vinden op de kersttafel, want dat is een van de weinige dingen die Hare Majesteit niet eet.

De lunch is al een flinke maaltijd, maar ’s avonds gaat het pas echt los. Het buffet biedt meer dan twintig verschillende gerechten om uit te kiezen. Er is een verscheidenheid aan geroosterd vlees, zeevruchten, gestoomde groente en peperkoek – terwijl de chef-koks het vlees vers aan de tafel snijden. Wanneer de chef-kok klaar is met rib, kalkoen of ham snijden, presenteert Elizabeth hem een glas whisky om te proosten. “Dat is het enige moment dat de chef de eetkamer binnengaat en een glas whisky met de koninklijke familie drinkt. Het is een van de favoriete tradities van de chef.”

Maar eh, eerlijk is eerlijk: dat krijg je in je eentje in de keuken niet voor elkaar. Dan kunnen we toch maar voor dit kerstmenu met recepten van Yvette van Boven gaan.

Geinig feitje: voordat de royals mogen aanvallen, moeten ze nog iets heel opmerkelijks – en stiekem best wel grappigs – doen:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Goodtoknow. Beeld: ANP