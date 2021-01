Kan een intolerantie voor bepaald eten ook overgaan?

In het geval van een intolerantie vraag je je misschien af: zou mijn lichaam er misschien aan kunnen wennen, als ik er maar lang genoeg aan blootgesteld word? Een soort therapie dus, waarbij ik gewoon even door de periode met erge klachten heen moet?

We vroegen het diëtist en onderzoeker Wendy Walrabenstein.

Van een lactose-, gluten-, pinda-, schelpdieren- of fructoseintoleratie heeft menig mens last. Gevolg? Onder meer darmklachten, migraine, jeuk en/of hartkloppingen. De oorzaak is een verkeerd gerichte reactie van het afweersysteem tegen ‘onschuldige’ eiwitten. Vooral niet te verwarren met een allergie.

Walrabenstein legt uit: “Grofweg kun je stellen dat er bij een allergie een directe reactie optreedt die soms levensgevaarlijk kan zijn. En in het geval van intoleranties gaat het meestal over maag- en darmklachten als gevolg van het eten van bepaalde voedingsmiddelen.”

Coeliakie en lactoseintolerantie

“De bekendste vormen van voedselintoleranties zie je bij mensen met coeliakie en bij mensen met een lactoseintolerantie. Bij coeliakie kan het eten van glutenbevattende granen, zoals tarwe, rogge en gerst, leiden tot ontstekingen in de darm. Het is een auto-immuunziekte en erfelijk.

Lactoseintolerantie komt voor bij mensen die, meestal al vanaf hun kindertijd, geen enzymen meer aanmaken die lactose kunnen afbreken. Beide aandoeningen veroorzaken geen allergische reactie.”

Allergie, intolerantie of sensitiviteit

“Daarnaast bestaan er diverse sensitiviteiten voor voeding. De bekendste is glutensensitiviteit, waarbij mensen na het eten van glutenbevattende producten gezondheidsklachten krijgen (vooral in het spijsverteringskanaal, maar ook vermoeidheid) . Als ze hiermee stoppen, dan stoppen ook de klachten. Glutensensitiviteit is ondertussen wel erkend, maar we weten over de oorzaak nog (te) weinig.”

Een huisarts kan beoordelen of er mogelijk sprake is van een allergie, intolerantie of een sensitiviteit. Mocht er een vermoeden zijn, dan kunnen gespecialiseerde artsen dat onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van een voedselprovocatietest: het uitlokken van de allergie door een beetje van het voedsel in te nemen.

Gezond voedingspatroon

Wijst de test een intolerantie uit, dan is er volgens Walrabenstein een punt waar op gelet moet worden: “Op basis van de uitslag zouden zij dan veel voedingsmiddelen moeten laten staan. Het is naar mijn mening onverantwoord om deze mensen zonder nader advies over hoe zij dit moeten doen, slechts een lijstje te geven met wat men beter wel en niet kan eten. Want hoe stel je een gezond voedingspatroon samen als er ineens heel veel producten wegvallen?”

“Het is dan belangrijk om bij een lange lijst ’no-go’ producten ook eens met een diëtist te praten. De diëtist kan niet alleen zorgen dat jouw voedingspatroon volwaardig is, maar ook helpen bij het doen van provocatietesten om zo te checken of deze producten echt állemaal leiden tot klachten.”

Intoleranties tegengaan

Afijn, de hamvraag, nu we dit onderscheid kennen: kunnen klachten door frequente blootstelling minder erg worden? Dat ligt eraan. “Nee, niet bij allergieën, coeliakie of lactoseintolerantie. Mensen die last hebben van die vormen van voedselovergevoeligheid moeten zich echt aan hun dieet blijven houden.”

Voor voedselsensitiviteiten zit dat anders. De wetenschap heeft volgens Walrabenstein ontdekt dat veel sensitiviteiten te relateren zijn aan de darmflora, het microbioom in onze darmen. “Door onbewerkt, overwegend plantaardig – en dus vezelrijk – te eten, voeden wij de goede bacteriën in onze darmen, zodat deze de ’slechte’ (die vooral leven op verzadigd vet en suiker) een beetje kunnen wegdrukken.”

Verbeterde darmflora

“Een gezond microbioom kan gerust nog eens getest worden op eerdere voedselintoleranties, door kleine hoeveelheden van producten te eten waarvoor men dacht overgevoelig te zijn. Een verbeterde darmflora kan wellicht deze voedingsmiddelen wél goed verteren.”

Bron: Wendy Walrabenstein. Beeld: iStock