Is ketchup gezonder dan mayonaise of valt dat wel mee?

Je zou denken dat ketchup stukken gezonder is dan mayonaise. Het is immers gemaakt van tomaten (en die zijn gezond) en daarnaast is het ook nog eens vet-vrij. Maar is ketchup wel écht gezonder dan mayonaise?

Wij leggen het je hier uit.

Waar mayonaise vooral uit olie bestaat, is tomaten(puree) de basis van ketchup. Een eetlepel mayonaise bevat al snel tegen de 100 kcal, terwijl een eetlepel ketchup rond de 15 kcal bevat. Als je dus puur en alleen naar het aantal calorieën zou kijken, dan zou je kunnen zeggen dat ketchup gezonder is dan mayonaise. Wanneer je echter ook naar andere dingen kijkt, dan kom je al snel bedrogen uit.

Suikerrijke ketchup

Ketchup bevat namelijk ontzettend veel suiker, iets wat mayonaise juist weer amper bevat. Een eetlepel ketchup staat gelijk aan ongeveer één klontje suiker, wat natuurlijk allesbehalve gezond is. Zeker als je je suikerinname wil beperken, dan is het niet verstandig om veel ketchup te eten.

Vette mayonaise

Iets wat mayonaise weer niet gezond maakt, is de hoeveelheid vet dat het bevat. Mayonaise bestaat uit minimaal 70 procent vet, wat natuurlijk ontzettend veel is. Een eetlepel mayonaise zou dan ook meer dan 10 gram vet bevatten. Ketchup daarentegen bevat weer helemaal geen vet. Toch is het niet per se slecht dat er zoveel vet in mayonaise zit, want vetten hebben het voordeel dat ze langzamer verteerd worden, waardoor je langer een verzadigd gevoel houdt. De kans is dan ook groot dat je minder mayonaise zal eten dan wanneer je ketchup eet.

Conclusie

Eén ding is eigenlijk zeker, en dat is dat je niet zomaar kan zeggen dat ketchup gezonder is dan mayonaise. Ketchup bevat namelijk ontzettend veel suiker. Toch is mayonaise ook weer niet per se gezonder, want dat bevat veel vet. Beide producten zijn gewoon niet gezond, maar dat betekent natuurlijk niet dat je ze niet meer kan eten. Alles wat je met mate eet kan gewoon prima! Blijf dus vooral lekker genieten van je frietje met mayonaise of ketchup (of allebei natuurlijk!)

Met dit trucje krijg je saus makkelijker uit de fles (zonder te knoeien):

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock