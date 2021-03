Isabel Boerdam (30) bedacht de Nationale Week Zonder Vlees (8-14 maart). Dankzij haar lieten sinds 2017 al 2,4 miljoen Nederlanders in maart hun biefstukje een week lang staan en ontdekten ze lekkere, vegetarische alternatieven.

“Sinds mijn kindertijd ben ik vegetariër. Als 9-jarige besloot ik van de ene dag op de andere om vegetariër te worden. Ik herinner me dat ik lusteloos in mijn lievelingspasta bolognese prikte. Opeens waren al die bruine korreltjes gehakt op mijn bord stukjes dode koe. ‘Mam, ik wil geen koe meer eten’, zei ik. ‘Nou, dan doe je dat niet meer’, antwoordde ze. Zo simpel was het.”

“Toen ik begin twintig was, ben ik begonnen met mijn foodblog ‘de hippe vegetariër’. Ik houd namelijk van lekker eten en wil anderen inspireren en laten zien hoe lekker maaltijden zonder vlees kunnen zijn. Het verbaasde me dat, toen klimaatverandering het gesprek van de dag was, kranten volstonden met verhalen over zonnepanelen en elektrische auto’s.”

“Niemand stond op om te vertellen wat de vleesindustrie doet met het klimaat. Een vegetarische curry eten, betekent echt iets voor het milieu en dat is voor mensen veel makkelijker te realiseren dan de aanschaf van een elektrische auto of zonnepanelen. Als niemand dit verhaal naar buiten brengt, dan moet ik het doen, besloot ik. Zo kwam ik op het idee om de Nationale Week Zonder Vlees te lanceren.”

Stip aan de horizon

“Als ik terugdenk aan 2017, het jaar waarin deze week voor het eerst van start ging, weet ik niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Nu heb ik een heel team met wie ik dit organiseer, toen stond ik er alleen voor. Ik had de hoop om tienduizend mensen zo ver te krijgen om mee te doen. Voor mijn campagne had ik sponsors nodig. Na drie maanden was me dat nog niet gelukt en leek het een doodlopende weg. Toch gooide ik het bijltje er niet bij neer.”

“Toen de eerste sponsoring binnenkwam, wist ik: nu moet de week er ook écht gaan komen. In aanloop naar de campagne werkte ik vaak door tot 4 uur ’s nachts. Daarnaast had ik ook nog gewoon een baan. Ik hield het vol door de stip aan de horizon te blijven zien, daar werkte ik naartoe. Het gaf me zo veel energie om van niets iets te maken. Het is gelukt, dacht ik toen het NOS Journaal opende met de aankondiging van de Nationale Week Zonder Vlees. Ik had het voor elkaar gekregen.”

2,4 miljoen

“Sindsdien organiseer ik de week jaarlijks op non-profitbasis vanuit mijn communicatiebureau Green Food Lab. Ik doe het niet om met een vingertje te wijzen naar mensen die vlees eten. Als ik er op die manier in zou staan, zetten mensen toch hun hakken in het zand. Het maakt al een groot verschil als we besluiten om op selectieve momenten vlees te eten. Door met z’n allen structureel minder vlees te eten, hebben we met een kleine moeite een grote impact op het milieu.”

“De Week Zonder Vlees zorgt voor een gedragsverandering. Veel mensen lopen nog steeds het vegetarische schap in de supermarkt voorbij. Ze weten nog niet wat voor lekkere alternatieven er zijn. Inmiddels zijn de schappen met vleesvervangers verdubbeld. Maar liefst 2,4 miljoen mensen hebben afgelopen jaar meegedaan en een week geen vlees gegeten. Dat is echt gigantisch, van zulke aantallen had ik nooit durven dromen.”

“Ik voel echt dat er een verandering in de maatschappij gaande is. Tegelijkertijd is er nog heel veel werk te verrichten. Er zijn genoeg mensen die er geen seconde over nadenken wat de impact van vleeseten is op de klimaatverandering. Ik voel me geen activist, ik wil mensen juist inspireren. Als ik kritiek krijg dat ik het vlees van iemands bord wil pakken, dan ben ik daar redelijk relaxed onder.”

Week zonder vlees

“Hoge bomen vangen veel wind, ik ben blij dat de conversatie is aangezwengeld. We zijn nu zover dat ook de voedselmerken en -ketens die geen groene uitstraling hebben, uitbreiden naar een vegetarisch assortiment. Zo heeft KFC een vegaproduct gelanceerd waar ze ontzettend hun best op hebben gedaan en dat heel succesvol blijkt te zijn. Voor wie het moeilijk vindt om minder vlees te eten, bijvoorbeeld omdat je weinig tijd hebt om te koken of omdat je partner wel gewoon vlees wil eten, heb ik de onlinecursus vleesminderen.nl bedacht. In vijftien dagen leer je hoe je net zo lekker en snel kunt blijven koken. Meer plantaardig eten heeft de toekomst: het is praktischer, ethischer en milieuvriendelijker. Mijn droom is om de Europese Week Zonder Vlees te realiseren. Wanneer de tijd rijp is, zal die week er komen.”

Interview: Laura van der Meer. Beeld: Esther Dijkstra.