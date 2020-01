Italianen boos om kiwi-pizza (die toch best lekker blijkt te zijn)

Een pizza Hawaii hoef je in principe niet te bestellen bij de échte Italiaan. De Italianen schreeuwen tenslotte al decennialang dat fruit niet op een pizza hoort. Toch is er iets nieuws ontstaan: een kiwi-pizza.

En daar zijn de Italianen niet bepaald blij mee.

Advertentie

Kilo’s kiwi

Het begon allemaal met de foto van de Zweed Stellan Johansson, die hij op Facebook had geplaatst. Het bleek hij kilo’s kiwi’s had en hier iets mee wilde doen. Waarom niet in combinatie met een pizza, moet hij gedacht hebben. Hij ging met een flink aantal kiwi’s naar een plaatselijke pizzeria en kwam daar met het verzoek om een kiwi-pizza.

Boze reacties

Een foto van deze bijzondere pizza ging al snel de wereld over en verscheen zo ook op social media website Reddit. De reacties onder deze foto waren niet mals. Italianen kropen in de pen en gingen los over deze ‘unholy‘ combinatie. Zo schreven ze onder andere: ‘Ik denk dat ik blind ben geworden’ en ‘In welke wereld leven wij?’.

Proberen

De journaliste Alyx Gorman kon het niet laten en probeerde deze ‘vreselijke’ combinatie. Zij kreeg een kok zo ver om een kiwi-pizza voor haar te maken en ze schrijft in The Guardian dat deze combinatie eigenlijk best lekker is.

Zelf een pizza maken (mét kiwi)? Zo doe je dat van een wrap:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD, beeld: iStock