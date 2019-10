Libelle Legt Uit: Dit moet je weten over de razend populaire jackfruit

Misschien heb je er al eens over gehoord: de jackfruit wint steeds meer aan populariteit. In allerlei gerechten wordt de vrucht om zijn bijzondere structuur ingezet als gezonde vleesvervanger. Maar hoe bereid je de vrucht en hoe smaakt-ie eigenlijk? Libelle legt het je haarfijn uit.

Iemand zin in een broodje pulled jackfruit?

Jackfruit

Allereerst: waar komt jackfruit eigenlijk vandaan? Het is een stekelvormige vrucht die in Azië, Zuid-Amerika en Afrika groeit. De groene vrucht kan ontzettend groot worden en groeit aan een boom. Hij was al geliefd en bekend in Amerika, maar is sinds een poosje overgevlogen naar Nederland.

Voordelen

Jackfruit is voornamelijk zo geliefd omdat de vrucht in te zetten is als bijzondere én gezonde vleesvervanger. De reden? De vrucht heeft een vlezige structuur en het vruchtvlees is gemakkelijk op smaak te brengen doordat het smaak en kruiden goed kan opnemen. Daarnaast bevat het veel vezels, zetmeel, vitamine B6 en C en kalium.

Misvatting

De enige misvatting over de Zuid-Amerikaanse vrucht? Dat het daadwerkelijk gegeten kan worden als vervanger voor vlees, zoals sojaproducten, kaas of ei. Qua smaak is dit zeker waar. Het is namelijk ontzettend lekker in gerechten waar je normaliter vlees in zou gebruiken. Maar qua voedingsstoffen bevat het totaal niet de nodige proteïne om het als een daadwerkelijke vleesvervanger te laten gelden.

Gerechten

Je kunt met jackfruit allerlei gezonde en bijzondere gerechten maken. Wat dacht je van een broodje pulled jackfruit, in de stijl van pulled pork? Of een patatje met vegetarisch stoofvlees, gemaakt van – je raadt het al – jackfruit? Ook kun je er huzarensalade of plantaardige tonijnsalade van maken.

