In Amerika krijgen ze geen genoeg van de charcuterie in alle mogelijke vormen: we zagen al de charcuterie kerstkrans, warme chocomel charcuterie en zelfs een charcuterie gingerbreadhuis. Het is daar dé foodtrend van dit moment, die er in nóg een andere vorm is: de jarcuterie.

Een charcuterie wordt hier meestal gegeten als voorgerecht of bij de borrel en bevat dan vleeswaren en andere hartige hapjes. Zo’n plank vol lekkers ziet er al leuk uit op tafel, maar je kunt het ook op een andere manier serveren: de charcuterie jar – of jarcuterie – is de nieuwste foodtrend. Niet op een plankje, maar een glazen potje gevuld met verschillende soorten kaas, wat fruit, noten en vleeswaren op een stokje. Dat ziet er heel gezellig uit op tafel:

